Белоруссия ушла от Прибалтики к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ускорить работу по строительству белорусских портов на территории России.

Об этом он заявил на совещании в белорусском правительстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что нас пытались удушить в прошлом году санкциями, нарушена сложившаяся логистика. Нам пришлось искать новые логистические пути. По крайней мере то, что вы просили меня решить на уровне президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым – начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты», – сказал Лукашенко.

По словам первого белорусского вице-премьера Николая Снопкова, Белоруссия уже не вернется в прибалтийские порты, которые отказались переваливать ее грузы из-за американских санкций.

«Если нам будут поступать сигналы по поводу прибалтийских портов, в частности Клайпеды и Вентспилса, мы будем думать. Посмотрим на условия, которые предложат нам, потому что сегодня для нас это уже не принципиально. Сегодня мы обеспечиваем портовой инфраструктурой весь экспорт Республики Беларусь. На 80% это нефтепродукты и калийные удобрения», – сказал Снопков.

Он заявил, что портовая инфраструктура РФ вышла для Белоруссии на первый план.

«Весь год у нас был поиск, отработка маршрутов и тарифов. Сегодня мы готовы перевозить все и развивать дальше при необходимости. То что у нас есть на сегодняшний момент нас устраивает и по тарифам, и по стоимости. Развивать дальше возможно, если это интересно с экономической точки зрения. Порт как бизнес модель прекрасный экономически эффективный продукт. Я думаю, мы будем развивать возможности уже белорусского национального порта со всеми вытекающими возможностями и перспективами», – сказал Снопков.