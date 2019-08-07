Белоруссия увеличивает тарифы для российского транзита

07.08.2019, Москва, Елена Острякова

Тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Белоруссии будет увеличен с 1 сентября на 3,7%.

Об этом сообщает компания «Белнефтехим», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день ни Россия, ни Беларусь не могут назвать точные объемы транспортировки нефти, которая будет произведена в четвёртом квартале 2019 года, так что мы пришли к соглашению о том, что стоимость будет увеличена на 3,7% для начала. Через год мы вернёмся к обсуждению этого вопроса», – говорится в сообщении «Белнефтехима».

Фактически, таким образом, Россия компенсирует Белоруссии убытки, возникшие из-за снижения транзита по нефтепроводу «Дружба» в апреле-июне, когда в трубу попала загрязненная хлоридами нефть. Тогда прокачка составила 40 млн тонн при плане 59 млн тонн.

В ходе переговоров стороны договорились о необходимости обеспечения объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год, сообщили в белорусском концерне.

Изначально «Гомельтранснефть Дружба» предлагала увеличить тариф на транзит на 21,7% с 1 августа, что вице-премьер Дмитрий Козак называл чрезмерным требованием.

По оценке российского издания «Коммерсант», дополнительные расходы российских нефтекомпаний в результате повышения тарифа могут составить около $10 млн в год, или, учитывая, что тариф вводится только с 1 сентября, около $3–4 млн.