Белоруссия в СВО не вступала и вступать не будет – Подоляка

12.07.2022  21:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В непосредственном участии Белоруссии в СВО на Украине будет больше вреда для всех, тогда как будучи союзником РФ – Минск оказывает огромную стратегическую помощь.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Metametrica» заявил журналист Юрий Подоляка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В непосредственном участии Белоруссии в СВО на Украине будет больше вреда для всех, тогда...

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«Беларусь показала себя надежным союзником России, предоставив свою территорию для проведения СВО. Более того, без помощи Беларуси план «А» вообще был бы невозможен. Если мы сейчас внимательно понаблюдаем за действиями руководства Беларуси, то увидим, что идет передислокация боевых частей на юг. Таким образом, оттягивают как можно большее количество войск ВСУ, помогая косвенно России вести эту войну.

Начинать войну на стороне России, зная настроения внутри белорусского общества, на самом деле, не самая лучшая идея. Глобально это не сильно поможет в проведении СВО. Скорее, ослабит основное направление», – отметил он.

«Если мы посмотрим на план «Б», Россия бы попыталась как можно сильнее сжать все остальные направления. Открыв направление Беларуси, нужно будет что-то там закрывать. Тем более, что внутри Беларуси начнутся процессы очень нехорошие, которые сведут помощь к нулю или даже к минусу в ближайшие несколько месяцев. Именно по этой причине, напрямую, Беларусь никогда в эту войну не вступала – и вступать не будет, но она изо всех сил сегодня помогает РФ. Это – факт», – анализировал Подоляк.

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