Белоруссия вернула в сетку вещания телеканал «Газпрома», подвинув телеканал Зеленского

13.01.2020, Москва, Елена Острякова

Телеканал ТНТ International с завтрашнего дня снова появится в сети кабельного оператора «Минские телевизионные информационные сети» (МТИС).

Об этом сообщается на официальном сайте МТИС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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ТНТ вернется сначала в цифровом формате, а с 1 февраля – и в аналоговом.

ТНТ исчез из сети МТИС с началом 2020 года. Вместо него появился телеканал KVARTAL TV, связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом канал KVARTAL TV останется в сети МТИС.

Как объяснил TUT.BY замдиректора МТИС Евгений Никанкин, МТИС «просто не договорился с каналом на следующий период».

Напомним, в конце декабря ТНТ предпринял попытку показать телесериал «Слуга народа», который фактически является предвыборным роликом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Однако после показа двух серий сериал был снят.

Ряд экспертов расценил этот жест как попытку «Газпрома» дать взятку Владимиру Зеленскому (тогда еще продолжались сложные переговоры по газу).

«Газпром» контролирует также либеральную российскую радиостанцию «Эхо Москвы», главред Которой Алексей Венидиктов также в конце декабря взял комплиментарное интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В нем «Батька» позволил себе неуважительные высказывания в адрес российской власти.