Белоруссия включилась в гонку вооружений

23.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия уже создала ракету средней дальности и теперь планирует разработать еще более мощное оружие.

Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Романом Головченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Белоруссия оказалась «в центре внимания».

«Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры», – сказал Лукашенко.

Белорусский военный эксперт Егор Лебедок предполагает, что речь идет об увеличении дальности ракет «Полонез» до 500 км. Он сомневается в том, что в Белоруссии сделали ракету с дальностью более 1000 км.

«Если ракеты средней дальности в Беларуси действительно разработаны, то мы их увидим до выборов 2020 (в рамках заявлений о «независимости»), если не увидим – то это очередное пустое заявление», – написал Лебедок в своем телеграм-канале.