Белоруссия: Власти идут на новые уступки нацикам

20.07.2019, Минск, Артём Агафонов

В Белоруссии никто, как на Украине, не рушит памятники и не занимается вандализмом, проводя демонстративную декоммунизацию и дерусификацию. Все-таки, порядка в стране больше, и такое никому не позволено. Но это не значит, что в стране нет националистов, ставящих перед собой те же цели и все чаще их добивающихся.

Просто они делают это другими методами – поднимают шумиху в подконтрольных СМИ, будоражат соцсети и, главное, массированно забрасывают письмами и петициями все госорганы, от которых зависит то или иное решение, изображая озабоченную или возмущенную общественность.

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Таким хитрым способом небольшая, но сплоченная и шумная националистическая тусовка уже добилась отмены строительства Софийского собора и установки памятника княгине Ольге в Витебске, заставила местные власти сбить стихотворение «Клеветникам России» с памятника Пушкину (кстати, подарок российского благотворительного фонда) в Могилеве и вынудила чиновников не устанавливать памятный знак в честь Петра I в Горках.

После скандала в Горках не прошло и месяца, но крикливая националистическая компания вновь готовится праздновать победу – в западнобелорусском городе Слоним русскоязычный мурал на стене одного из домов заменят на белорусскоязычный. Эпизод, казалось бы, незначительный, но показательный и при этом наделавший много шума в белорусских СМИ.

Мурал был нарисован ко Дню белорусской письменности (только не спрашивайте меня, что это такое и чем она отличается от письменности русской, но праздник такой имеется). Изображен там был ранее существовавший в городе театр Михаила Огинского, что и подтверждала надпись на языке, на котором говорит и пишет подавляющее большинство горожан.

Как говорится, был бы повод. Этого оказалось достаточно для раздувания очередной антирусской истерии. Сайт «Наша Нива», главный рупор националистов, разместил письмо некоего читателя Дениса со словами: «Почему граффити ко Дню белорусской письменности делают по-русски?! Процветающая страна абсурда».

И понеслось! Дальше все по схеме – петиции, обращения, соцсети… В результате власти в очередной раз пошли навстречу дерусификаторам и согласились переделать граффити. «Мы решили прислушаться к людям — читали отзывы в социальных сетях, мониторили», — пояснила такое решение заместитель начальника управления идеологии Слонимского райисполкома Наталья Гончарук.

Может быть чиновница не понимала, что большинство горожан не имеет привычки высматривать, какой дом на каком языке разрисовывают и жаловаться во все инстанции, а такое поведение – удел немногих, мотивированных именно на разжигание конфликта на языковой почве? Но не слишком ли много таких «непонятливых»?

Что касается самого Михаила Казимира Огинского, дяди знаменитого композитора Михаила Клеофаста Огинского, то сомнительно, что он когда-либо писал и говорил на белорусском языке. Он был современником Екатерины II, а в те времена ни языка с таким названием, ни, тем более его письменности со своими алфавитом и орфографией и алфавитом попросту не существовало.

Огинский был «веры польской, но роду русского», представителем старшей ветви княжеского рода Огинских, ополяченной и окатоличенной к тому времени ветви великой русской династии Рюриковичей.

Разумеется, будучи видным государственным деятелем Речи Посполитой в драматическое время ее разделов, он часто выступал против России и даже воевал против русской армии. Однако, когда польское государство окончательно перестало существовать, Огинский присягнул Екатерине и умер, уже будучи подданным Российской Империи.

Уже сама родословная князей Огинских, Рюриковичей, волей судьбы оказавшихся в Польском государстве – повод задуматься об общем прошлом белорусов и русских, о единой Руси, управлявшейся единой династией. И потому русский язык на этом мурале, расположенном в русскоязычном городе, более, чем уместен.

Был бы уместен и польский, на котором говорил Михаил Казимир, но вряд ли многие в Слониме его оценят. Что касается белорусского – как один из государственных языков, он также имеет право там присутствовать.

Сейчас ряд русских и пророссийских организаций и активистов тоже пишут обращения в Слонимский исполком с просьбой не поддаваться на давление националистов и сделать двуязычную, русско-белорусскую надпись. Это было бы знаком уважения и к русскоязычному большинству и к белорусскоязычному меньшинству, и правильным ответом на попытки националистов расколоть общество.

Прислушаются ли к их голосу чиновники? Опыт последних лет заставляет в этом усомниться.