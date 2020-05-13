Белоруссия вновь проявила черную неблагодарность

13.05.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские государственные СМИ широко освещают прибытие самолета с гуманитарной помощью из Китая.

Это третья доставка из Китая гуманитарного груза для Белоруссии, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Общий вес груза – около 10 т. При этом более половины объема груза – средства медназначения, закупленные белорусскими компаниями по запросу Министерства здравоохранения.

Вместе с тем, в Белоруссии «не заметили» прибытие накануне Дня Победы гуманитарного груза из России. В Минск при поддержке Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Кирилла доставлено более 50 тысяч масок, 30 тысяч пар перчаток, респираторы и защитные костюмы, 4 тонны дезинфекционной жидкости и наборы лекарственных средств по всему циклу лечения тяжелобольных коронавирусом, рассчитанные на более чем 300 пациентов.

В Белоруссии не просто игнорируют российскую гумпомощь, но еще и критикуют ее. Президент Лукашенко утверждал, что российские тесты на коронавирус «ни к черту», а китайские, от которых сейчас отказываются по всему миру, точны.

Члены белорусского правительства утверждали, что не обращались в Россию за помощью, однако российские дипломаты доказали факт просьбы о помощи со стороны государственной санитарной службы Белоруссии.