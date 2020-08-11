Белоруссия вошла в украинский Майдан со скоростью месяц за день

11.08.2020, Минск, Михаил Рябов

События ночи с понедельника на вторник в Минске свидетельствуют о схожести сценария беспорядков с происходившим на Украине.

В социальных сетях появились кадры, как протестующие бросают в правоохранителей «Коктейли Молотова» и запускают фейерверки.

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Один из водителей направил свое авто на сотрудника ОМОНа и сбил его. Другой «мирный протестующий» залез на полицейскую машину и стал прыгать по крыше.

Хулиганы также сооружали баррикады из мусорных баков и рекламных щитов, перекрывая дорожное движение.

Интересно, что главный оппонент Александра Лукашенко – Светлана Тихановская – среди участников беспорядков не замечена, майданщики уже начали ее обвинять в «сливе» протеста.

Зато уличные столкновения активно подогреваются СМИ и Telegram-каналами, модерируемыми из Польши. Один из них, NEXTA, помимо призывов выходить на улицы «в решающую ночь», распространил информацию о появлении на улицах белорусских городов «российского спецназа», который, якобы, засекли по характерному акценту.

Напомним, что слухи о десанте «российского спецназа» использовались вождями киевского Майдана и в 2004, и в 2014 году.

«Запылали шины, полетели в опричников «коктейли молотова», петарды и фейерверки. Беларусы молодцы – проходят наш Майдан со скоростью месяц за день», – не скрывает радости боевик АТО Юрий Касьянов.

«Милиция и ВВ уже выдохлись. Ещё день таких протестов, и они сами упадут замертво. Но если армию выведут на улицу – это будет последний гвоздь в крышку гроба режима. Армия в Беларуси ненавидит прикормленных мусоров. Знаю это совершенно точно», – уверяет украинский экстремист.

Менее оптимистично настроен главарь нацистской группировки С14 Евгений Карась.

«В отличие от «Беркута», ОМОН РБ хорошо мотивированы и знают, за что стоят. А у народных масс нет политических структур. Вообще… Наверное, будет много крови, но без свержения действующего политического режима. Однако удары прочно покрошат фундамент политической власти», – прогнозирует Карась.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, ранее сообщивший о прибытии в Белоруссию украинских боевиков, утверждает, что Лукашенко намерен в ближайшее время ввести ЧП и комендантский час.