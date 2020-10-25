Белоруссия все ближе к большой крови

25.10.2020, Минск, Артем Агафонов

Я пишу эту статью накануне дня, когда истекает «Ультиматум Тихановской». «Майдан выходного дня», уже ставший привычным явлением для Минска, в этот раз должен пройти по нестандартной модели. Вместо традиционного одного крупного шествия и митинга, организаторы предлагают целый ряд более мелких митингов возле крупных государственных заводов и блокировку дорог по всему Минску. На массовую забастовку они и сами особо не рассчитывают, называя победой ситуацию, при которой остановит работу хотя бы один из этих заводов. Да и вообще, уже опытным путем доказано, что организовать всеобщую забастовку в условиях современной Белоруссии – задача не выполнимая. Да и причинно-следственная связь между этими митингами и обещанной забастовкой плохо прослеживается.

Понятно, что сколько-нибудь массовую забастовку организовать уже не получится. Да они не особо и пытаются. А что пытаются? Сам по себе предлагаемый сценарий направлен, скорее, на организацию хаоса в Минске – затрудненное транспортное сообщение, перемещающиеся по всему городу толпы, весьма вероятные их столкновения с силовиками. При этом организаторы протестов уже не только оправдывают и героизируют насилие в отношении силовиков, но и впервые призывают к насилию и в отношении администрации госпредприятий, и тех, кто активно выступает против забастовок.

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Все это очень может привести к эскалации насилия уже в ближайшее время. Американское посольство, посоветовавшее своим гражданам покинуть Белоруссию или запастись продуктами, водой и медикаментами, наверняка сделало это не просто так, а основываясь на аналитике и разведданных того же ЦРУ. Эскалация насилия в Белоруссии уже идет, несмотря на то, что протесты стали не такими массовыми, и баррикады на улицах не сооружают.

Недавно белорусское МВД впервые за всю историю республики заговорило о террористической угрозе. Теракты в Белоруссии уже были дважды, но оба раза это были действия небольшой замкнутой группы, не имевшей никакого влияния и политической поддержки. Террористы были, но системной угрозы терроризма не было. Сейчас поводом для того, чтобы о ней заговорить, стали поджоги прокурорских автомобилей и «коктейль Молотова», брошенный в окно Госкомитета судебных экспертиз в Солигорске, и попытка поджога двери прокуратуры в Жодино. Сами по себе все эти инциденты на теракты не тянут. По белорусскому УК террористическим актом может быть преступление, совершенное общеопасным способом, связанные с риском жизни и здоровья граждан или наступления иных тяжких последствий. Но идеологическая основа для терроризма уже заложена, пропагандистская инфраструктура создана, да и хорошо мотивированных потенциальных террористов в Белоруссии уже хватает.

И основную мотивацию этим потенциальным террористам дало само государство. Сначала – непрозрачными выборами с посадками кандидатов и невозможностью нормально проконтролировать подсчет голосов. Потом массовыми задержаниями, увольнениями, репрессиями, насилием в СИЗО. Всего с августа были задержаны около 15 тысяч человек, большинство было оштрафовано, тысячи – прошли через административный арест, против сотен возбуждены уголовные дела. После всего этого и они и их близкие лояльнее по отношению к Лукашенко точно не стали. А некоторые вполне могли лишиться и на более радикальное противостояние.

Сейчас Белоруссия стоит на пороге возникновения полноценной террористической сети. И, по опыту многих европейских и не только государств, противостояние с такой террористической сетью может продолжаться десятилетиями, стоить рек пролитой крови и окончиться далеко не на тех условиях, которые хотело бы для себя правительство.

Сейчас главной задачей белорусской власти должно быть урегулирование политического кризиса и сшивание раскола в обществе. Об этом, кстати, регулярно и прямым текстом говорят в Москве. Но, вместо этого, оно делает все возможное для того, чтобы этот раскол углубить и сделать необратимым. Последний такой шаг – идея с «народными дружинами», которые сейчас активно пиарятся государственной пропагандой. Они существовали и раньше, но, скорее, как реликт советской эпохи. Сейчас их предполагается использовать против протестующих. Таким образом, одних граждан, абсолютно легально и под патронажем МВД предлагается использовать в качестве инструмента политического насилия против других граждан. Примеров подобного в мире было немало – от гаитянских тонтон-макутов до современных венесуэльских коллективос. Добра это стране не несет и хорошим не заканчивается.