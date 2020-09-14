Белоруссия все ближе к хаосу гражданской войны – московская газета

14.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Белорусское общество все сильнее раскалывается, а протесты грозят стать кровавыми.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже из Минска пишет «Комсомольская правда».

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«Несмотря на внешнее спокойствие на улицах Минска и уверения протестующих, что Белоруссия не повторит кровавый путь соседней Украины, протесты в Синеокой (как любят называть свою страну сами белорусы) все сильнее раскалывают общество. Люди уже делятся на «свой-чужой» и не замечают, как им ненавязчиво преподаются уроки ненависти друг к другу. А ведь, как показывают все «цветные» революции, именно этот опасный раскол может легко погрузить страну в самый настоящий хаос гражданской войны. Которая в Белоруссии уже заполыхала — пусть пока и в интернете», – отмечается в материале.

Газета указывает, что, как и на Украине, первыми под образ «врагов народа» попали силовики, а в интернете появились аналоги украинского «миротворца» – интернет-ресурсы, в которых белорусские борцы за все хорошее против всего плохого вносят любого опознанного правоохранителя.

Кроме того, сообщения с угрозами поступают на телефоны минских преподавателей вузов, которые выступил против майданщиков.

Журналист издания утверждает, что пока большинство белорусских протестующих не хочет большой крови, но опасается, что все изменится после «инструкций на «уроках ненависти».

«И все ближе та «красная линия», после перехода которой романтическое начало «цветной» революции сваливается в крутое пике гражданской войны», – резюмирует издание.