Белоруссия вступила в войну на стороне России – Минобороны Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Можно смело говорить, что территория Белоруссии используется Россией для «войны» с Украиной, а соответственно Минск – уже соучастник «агрессии».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Территорию Белоруссии Россия уже использует для ведения агрессивной войны против Украины. И, согласно норм международного права, такое участие третьего государства – это соучастие в преступлении, которое простым языком называется «война», а языком международного права – «агрессия». Поэтому мы можем смело говорить, что территория Белоруссии используется, и соответственно Белоруссия – уже соучастник. Существует ли риск в будущем – естественно существует, потому что война в активной фазе, и Россия готовит все силы и средства для того, чтобы вести эту войну долго. Поэтому здесь срез существует и как со стороны Белоруссии – использование этой территории, тем более, там как будто эти перманентные учения происходят. Учения – это один из формальных путей держать войска в готовности», – сказала Маляр.

Она добавила, что такая же опасность для Украины и со стороны Приднестровья.

«Что касается Приднестровского региона Молдовы – та же история, тоже есть риски, тоже подконтрольные России войска там находятся в боевой готовности, и тоже риск использования территории существует», – отметила представитель Минобороны Украины.