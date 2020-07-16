Белоруссия выдвинула серьезные обвинения против высокопоставленных чиновников России

16.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские следователи обвинили российского замминистра, а также руководителей структур, связанных с «Газпромом», в отмывании средств через «Белгазпромбанк», который до недавнего времени возглавлял главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах.

Обвинениям был посвящен большой сюжет, показанный по телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам старшего инспектора департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) Артема Дунько, в схемах были использованы векселя, эмитированные российским «Газпромбанком».

«Данная схема позволила «Газпромбанку» выйти из поля зрения органов, осуществляющих контроль в сфере борьбы с легализацией преступных доходов… Установлено, что через «Белгазпромбанк» на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе оффшорных юрисдикций. Счет данных криминальных денег шел на миллиарды долларов», – сказал Дунько.

Белорусские следователи утверждают, что 15 млрд руб было выведено через счета фирм-однодневок, принадлежащих экс-руководителя скандального российского «Старбанка» Агаджана Аванесова. Сейчас этот банк лишен лицензии, а сам Аванесов «скрывается в Подмосковье на Рублевке». Аферы, инициированные Аванесовым, якобы, прикрывал зампред ЦБ РФ Александр Торшин, заявляют в Минске.

Кроме того, утверждают в белорусском КГК, в преступления был вовлечен «Стройгазконсалтинг» – крупнейший подрядчик «Газпрома».

«За два года по расчетному счету «Стройгазконсалтинга» в «Белгазпрмбанке» было проведено 2,2 млрд долларов в эквиваленте. В схемах были задействованы фирмы, директором которых являлся директор «Стройгазконсалтинга» Станислав Аникеев», – говорит замначальника ДФР КГК Александр Прокопенко.

По его словам, именно через счета «Белгазпромбанка» Аникееву выплачивалась в начале года гигантская зарплата – 4,2 млн долларов США.

Схему, якобы, курировал зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов. Сейчас он занимает должность замминистра финансов. С ним в «Белгазпромбанке» был заключен эксклюзивный договор по размещению валютного займа.

«Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан исключительно под одного человека. Всего за период существовании банка было заключено только три договора займа с физическими лицами-нерезидентами Беларуси: два с гражданином Кругловым на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на сумму 3 млн евро», – говорит замначальника ДФР КГК Дмитрий Дягилев.

Сейчас в «Белгазпромбанке» находятся средства только жены чиновника. На них наложен арест.

Белорусские телевизионщики указывают, что изложили в сюжете лишь незначительное число эпизодов.

«Вопрос, почему московское руководство, зная о схемах в белорусской «дочке», не пресекло их, остается открытым. Мы не сторонники конспирологических версий, но ответ напрашивается сам собой. Не исключено, что «Белгазпромбанк» – это инструмент, который использовали против интересов Беларуси», – говорят авторы сюжета.

Это намек на то, что бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который попытался баллотироваться в президенты Белоруссии, но был заключен в СИЗО, является «агентом «Газпрома». Об этом говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Бабарико считался его основным конкурентом.

Ситуацию с участием российских структур в финансовых аферах в Белоруссии уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что ему ничего не известно о наложении ареста на денежные средства супруги замминистра финансов РФ.

«В любом случае это не вопрос Кремля. Я думаю, что вы тоже не знаете об этом ничего», – сказал представитель Кремля журналистам.