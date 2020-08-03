Белоруссия вырезала неудобную для Минска часть ток-шоу Соловьева

03.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусское телевидение не выпустило в эфир первую часть вчерашней передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале «Россия-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В первой части программы эксперты обсуждали ситуацию во взаимоотношениях Белоруссии и России, сложившуюся после необоснованного задержания 33 россиян.

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В числе прочих слово было предоставлено и лояльному белорусским властям политологу Алексею Дзерманту, который объяснил инцидент происками Запада. Дзермант даже похвастался этим в своем телеграм-канале.

Однако трансляция началась со второй части программы, в которой речь шла уже об Украине.