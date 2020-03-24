Белоруссия, выторговав скидку благодаря коронавирусу, обещает наказать «Роснефть»

24.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия действительно не будет платить российским поставщикам нефти премии за их услуги. Ее выплатит Россия из своего госбюджета. Об этом сегодня журналистам заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Премия составляла $11,7. Из этой премии $7 снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя», – пояснил Румас.

При этом белорусское правительство утверждает, что может отказаться от поставок контролируемой российским государством «Роснефти», наказав ее за то, что долго не соглашалась поставлять нефть без требуемых скидок. Зато Минск намекает о преференциях для российского олигарха Михаила Гуцериева.

«Далеко не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков. Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время поставляли нефть на НПЗ без премии. Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет», – сказал Румас.

Олигарх Гуцериев находится в близких отношениях с Александром Лукашенко. Он действительно единственный поставлял нефть на белорусские заводы во время спора Москвы и Минска минувшей зимой, обеспечивая загрузку НПЗ наполовину.

Но в условиях общего кризиса экономики, вызванного коронавирусом, работать с полной загрузкой белорусским нефтеперерабатывающим заводам, возможно, и не придется: не исключено, что спрос упадет настолько, что покупать их бензин за границей попросту будет некому.

Таким образом, получится, что Белоруссия за три месяца выторговала всего лишь бюджетную дотацию олигарху Гуцериеву.