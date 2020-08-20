Белоруссия за неделю пробежала дорогой двух украинских майданов

20.08.2020, Киев, Игорь Петров

Ситуация в Белоруссии развивается примерно так же, как развивалась на Украине в ноябре-декабре 2004 и 2013 годов.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«В Белоруссии ситуация развивалась примерно так, как это было в канун 2004 года в Украине – оппозиция слабая, элита еще не разделилась на разные лагеря. Жестокий разгон силовиками протестующих привел к тому, что оппозиция получила неожиданный бонус в виде поддержки со стороны многих граждан. Значимость оппозиции выросла, насколько сильно еще неясно, но скоро станет ясно.

Кроме того, ситуация в Белоруссии, которая была похожа на предмайданный период 2004 года в Украине, – резко «перескочила» в ноябрь-декабрь 2013 года. За неделю Белоруссия прошла путь, похожий на развитие событий в Киеве с 30 ноября по 31 декабря 2013 года.

Не будь жестоких действий полиции, протесты в Белоруссии не были бы такими масштабными. В этом также есть параллель тому, что происходило у нас 30 ноября 2013 года и после этого. И до конца не ясно, умышленно это было сделано или такая жестокость объясняется состоянием правоохранителей, которые просто потеряли контроль над собой. Таким образом, как и в Украине, жестокость правоохранителей спровоцировала всплеск протестов.

Но в Белоруссии нет разделения на разные по мировоззрению группы, как в Украине – Западная Украина, Донбасс, остальная Украина. И там господствует постсоветское мировоззрение», – сказал политолог.