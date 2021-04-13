Белоруссия запретила въезд полковнику Квачкову

13.04.2021, Москва, Елена Острякова

Отставной полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Владимир Квачков, который провел несколько лет в колонии за подготовку вооруженного мятежа, депортирован из Белоруссии. Ему запрещен въезд в страну на 10 лет.

Об этом сам Квачков сообщил на youtube-канале «Спецтелеканал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Квачков прибыл в Минск 9 апреля для участия в международной научно-практической конференции «Русь – единое Отечество». Она проходила в Республиканском культурно-просветительском центре управления делами президента Белоруссии

«Ни о какой самодеятельности или полуподпольном сборище речь не шла. Это была официальная конференция, на которую меня пригласили более месяца назад…. Мое участие в конференции не противоречило никому и ничему… Еще перед началом конференции я пошел в администрацию президента Белоруссии и официальным путем передал открытое письмо Александру Лукашенко. Через 24 часа после этого меня депортировали», – рассказал Кочетков.

Он зачитал свое письмо к Лукашенко. В нем были изложены предложения по совершенствованию избирательной системы, которые, как считает отставной полковник, гарантируют «сохранение в Белоруссии социально-экономических завоеваний» в случае ухода Лукашенко от власти.

«Я не даю оценку произошедшему событию. Мне еще нужно подумать над произошедшим», – резюмировал Квачков.

Интересно, что еще перед его приездом в Минск лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что полковника с женой сняли с поезда в Вязьме.

«Возмутительные новости! Моего друга, члена Оргкомитета оппозиции, полковника Квачкова и его жену сняли с поезда в Вязьме и допрашивают следователи… Почему супругов сняли с поезда и по какому поводу они находятся в СК — им до сих пор не сообщили! Левый Фронт требует немедленно отпустить патриотов!», – написал Удльцов 8 апреля.

Об этом инциденте сам Квачков ни словом не обмолвился.