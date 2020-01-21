Белоруссия заверила Украину в скорейшем возобновлении поставок бензина

21.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия возобновляет экспорт нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приостановка отменена. Это следствие того, что увеличиваются потоки нефтяного сырья на белорусские заводы. Стоит задача их загрузить», — сказали в «Белнефтехиме», однако источники поступления нефти раскрыть отказались.

Белоруссия приостановила экспорт в начале года после того, как не договорилась с Россией о поставках нефти из-за угрозы дефицита на внутреннем рынке.

Известно, что в сложившейся ситуации нефть на белорусские НПЗ поставлял российский олигарх и бизнес-партнер президента Александра Лукашенко Михаил Гуцериев, однако поставки были небольшими всего 130 тыс тонн. Еще 80 тыс тонн Белоруссия закупит в Норвегии.

Эти объемы не могли «расконсервировать» экспорт, поскольку при полной загрузке Мозырский и Новополоцкий заводы перерабатывают порядка 2 млн тонн в месяц.

На экспорт, в основном на Украину, идет 70% продукции двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов. В сделках с Украиной принимал участие тот же Гуцериев.

В середине января компания «Укртатнафта», принадлежащая Коломойскому, обратилась к государственным НАК «Нефтегаз Украины» и «Укртранснафте» с призывом не закупать горючее на белорусском Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), поскольку он имеет российских акционеров.