Белоруссию будут качать: Украина назначила посла по «змагарам»

Елена Острякова.  
05.02.2024 13:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 630
 
Белоруссия, Дзен, Дипломатия, Политика, Украина


Экс-посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим назначен послом по особым поручениям «по Беларуси».

Об этом он сообщил в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим назначен послом по особым поручениям «по Беларуси». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Уважаемые друзья! Поважны сябры! Очевидно, что сейчас любой вопрос, который касается Беларуси, носит «особый» характер Исходя из этого, в перечень моих обязанностей, среди прочего входят вопросы, связанные с демократическими силами Беларуси как части белорусского общества, которая выступает против политики нынешнего руководства Беларуси, в частности, что касается поддержки российской военной агрессии против Украины.

Надеюсь, что мой опыт работы послом Украины в Республике Беларусь пригодится», – написал Кизим.

Его назначение воодушевило представителей беглой белорусской эмиграции, «змагаров».

«Я так понимаю, что период неопределенной позиции Офиса Зеленского в отношении белорусских демсил завершается. Если назначается спецпредставитель, это означает, что демократические силы признаются субъектом. Игорь Кизим хорошо знает страну, у него обширный круг знакомств как среди демократических сил, так и среди чиновников бюрократического аппарата Беларуси», – заявила политолог Роза Турарбекова в эфире «Еврорадио».

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим возвращается восвояси. МИД Украины на своем официальном сайте сообщил об отзыве своего посла в Минске для консультаций.

Кизим был отозван из Минска еще в апреле прошлого года. Решение было принято после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. А в июне президент Украины Владимир Зеленский освободил его от должности, не назначив нового посла в Минске.

Дипломатические проблемы начались еще в марте 2022 года, когда Белоруссия выслала большинство украинских дипломатов, аналогичный шаг предпринял и Киев. По данным КГБ Белоруссии, из 19 дипломатов украинского посольства восемь работали в спецслужбах.

Тогда украинское посольство в Минске продолжило работу в формате «один плюс четыре», то есть посол и четыре сотрудника.

Общественность Белоруссии давно требовала объявить Кизима персоной нон грата и выслать из страны. В январе белорусский КГБ выяснил, что украинское посольство в Минске помогало переправлять в Донбасс завербованных в Грузии боевиков. Но уже после этого скандала украинский посол заявлял в прессе, что Белоруссии не надо удивляться, если по ней прилетят украинские ракеты.

В 2020 году Кизим устроил скандал, когда белорусские пограничники попросили его при проверке открыть багажник, пригрозив дипломатической войной. После этого власти Белоруссии перестали с ним общаться.

Накануне, своего нового назначения Кизим дал интервью белорусским оппозиционным СМИ, в котором грубо раскритиковал Александра Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть