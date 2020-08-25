Белоруссию делят на прозападную и промосковскую – беглый нацист

25.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Запад уже договорился с Россией по разделу сфер влияния в Белоруссии и страна может быть поделена по примеру построенной Германии.

Об этом в интервью российскому либеральному адвокату и блогеру Марку Фейгину заявил беглый примкнувший к украинским праворадикалам белорусский нацист, один из главарей «Национального корпуса» Сергей Коротких, получивший гражданство Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению неонациста, коллективный Запад «слил» белорусский майдан, организованный против действующего президента Александра Лукашенко.

«Есть подозрения, что это уже идет какой-то договор двух сторон и по факту Белоруссию в течение года-двух-трех лет могут поделить по образцу Германии. Как это было после 45-го года на ФРГ и ГДР, вот есть большое подозрение, что Белоруссию точно так же разделят на зоны влияния – европейскую и промосковскую…

У меня складывается ощущение, что Запад, так как является заложником определенных слов, им сказанных неоднократно, имитирует это недовольство, какое-то там «мы введем санкции, персональные». Персональные санкции – это санкции ни о чем. Они режим Лукашенко никак не пошатнут. Явно идет диалог где-то там, за кулисами между Россией и Западом о том, что будет с Белоруссией», – заявил Коротких.