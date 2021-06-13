Белоруссию к России развернёт только дворцовый переворот – военный эксперт

13.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Белорусский президент Александр Лукашенко выстроил политику таким образом, что Минск не только не сближается с Москвой, но и фактически Россия сама материально обеспечивает Белоруссии «незалежность».

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в белорусском политикуме пророссийское поле зачищено до основания.

«Нужно отдать должное Лукашенко: он сумел так выстроить политическую конструкцию государства, что, действительно, там не осталось никого другого, с кем бы Россия могла разговаривать. И на этом, как он полагал, будет базироваться, в том числе, его личная, политическая безопасность. Он будет управлять Белоруссией, потому что он единственный самый нужный России человек. И на этом же основывается его убеждённость в возможности крутить задницей. «А куда они денутся, эти русские? Ну да, иногда нужно прогнуться, иногда нужно приехать и изобразить друга и союзника. Но в целом, куда они денутся? Всё равно будут помогать, потому что иначе – вот, смотрите, БЧБ, иначе будет, как на Украине», – объяснил Запольскис логику Батьки.

По его словам, фактически Лукашенко поддерживает самостийность Белоруссии за счёт России.

«Какое-то время мы, действительно, верили, что есть разногласия, но в целом они преодолимы, теперь мы понимаем, что эти разногласия не будут упразднены никогда. Потому что выстроенная Лукашенко система власти преследует единственную цель: Белоруссия всегда должна оставаться независимой. Плевать, что экономика Белоруссии эту независимость не тянет, плевать на всё остальное. Причём, обеспечивать выживание этой белорусской независимости должна Россия. Сколько конкретно должна доплачивать Москва – это не так важно, это уже оперативные, тактические тонкости. Но то, что она будет доплачивать – сто процентов», – отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что выходом из сложившегося статус-кво может быть только смещение «Батьки» управленцем из его окружения.

«Мы же понимаем, что не один Лукашенко управляет. Да, он официальное лицо государства. Да, у него есть инструменты контроля, инструменты управления, но без помощников он же не разорвётся на 198 тысяч частей, чтобы вплоть до каждого дворника маленький Лукашенко. Он, безусловно, опирается на своих, они даже не столько подчиненные, они ещё соратники, младшие партнёры. Американский термин, он мне очень нравится, он очень точно отражает суть – ты как бы партнёр, но ты младший партнёр. Всё, что надо, решают старшие, но при этом ты партнёр. То есть, тебе лично от общего результата капает не зарплата, а какая-то долёшечка», – объяснил Запольскис. «Вот этих людей убедить, что, наверное, конкретно вот этот лидер уже не может обеспечить их благосостояние. И тогда это получится нормальный такой, красивый дворцовый переворот. Не в смысле танки приехали, и дворец расстреляли. А во время каких-нибудь очередных выборов система вдруг – бац, и сработает не так. Не потому, что люди с автоматами бегали, а где-то кто-то придержал справочку, кто-то немножко сформулировал задачку, где-то кто-то не вывел ОМОН на улицу или наоборот ОМОН простоял, ничего не делая, пока народ брал дворец президента штурмом, и – бац, лицо с другими взглядами», – смоделировал ситуацию военный эксперт.