Белоруссию накрыла волна панических «достоверных» прогнозов

28.04.2021, Москва, Елена Острякова

Президенты РФ и Белоруссии готовят «новый пакт Молотова-Рибентропа», целью которого является лишение Белоруссии суверенитета.

Об этом в интервью французской газете Libération заявил беглый белорусский оппозиционер Павел Латушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически мы имеем дело с пактом Молотова-Риббентропа в ХХI веке. То, что сейчас Беларусь является независимой, происходит не благодаря, а вопреки действиям Лукашенко. Он не был и не является гарантом независимости Беларуси», – паникует оппозиционер.

Российский политолог Андрей Суздальцев уверен, что ничего судьбоносного на последней встрече президентов в Москве не обсуждалось.

«Сейчас активно обсуждается очередная «абсолютно точная информация» о том, что 22 апреля В. Путин и А. Лукашенко вместо экономических проблем, которые существуют между нашими странами, обсуждали выход из белорусского политического кризиса, согласовав уход А. Лукашенко и кандидата на преемника. Столь судьбоносное решение, которое якобы было принято 22 апреля в Москве, уже давно было бы известно всей белорусской номенклатуре, олигархату и силовикам. Можно только представить масштаб начавшейся паники и бегства за рубеж… Однако ничего подобного нет», – написал Суздальцев в своем телеграм-канале.