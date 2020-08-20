Белоруссию намерены затащить в союз русофобов

20.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Геополитические планы Запада в отношении Белоруссии включают в себя уничтожение крупных белорусских производств и вовлечение страны в военно-политический союз с прибалтийскими странами и Украиной.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экономический эксперт Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отметил, что первостепенные экономические интересы Запада в Белоруссии связаны с ликвидацией крупных производств.

«Производители техники Западу не нужны. В случае разворота Белоруссии от России, неизбежно будет организованна приватизация, вследствие которой БелАЗ, МАЗ, МЗКТ и прочие будут доведены до банкротства по известным схемам, куплены за копейки, а станки и оборудование распилят на металл. Первая белорусская АЭС будет последней, и её точно так же закроют, как и Игналинскую в Литве.

Пусть не мечтают «змагары» о каком-то «особом пути Беларуси». Белоруссия пойдет по следу Украины. Что сохранится? Пожалуй, «Беларуськалий», некоторые предприятия, добывающие калийные соли», – добавил Дудчак.

Эксперт подчеркнул, что основные интересы Запада в захвате Белоруссии не экономические, а геополитические.

«Её оккупация позволит создать буферную зону между ЕС и РФ, возможно, даже появился бы новый военно-политический союз с участием Украины, РБ, прибалтийских стран», – добавил экономист.