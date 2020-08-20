20.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Политика, Экономика
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Белоруссию намерены затащить в союз русофобов


Геополитические планы Запада в отношении Белоруссии включают в себя уничтожение крупных белорусских производств и вовлечение страны в военно-политический союз с прибалтийскими странами и Украиной.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экономический эксперт Александр Дудчак.

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Он отметил, что первостепенные экономические интересы Запада в Белоруссии связаны с ликвидацией крупных производств.

«Производители техники Западу не нужны. В случае разворота Белоруссии от России, неизбежно будет организованна приватизация, вследствие которой БелАЗ, МАЗ, МЗКТ и прочие будут доведены до банкротства по известным схемам, куплены за копейки, а станки и оборудование распилят на металл. Первая белорусская АЭС будет последней, и её точно так же закроют, как и Игналинскую в Литве.

Пусть не мечтают «змагары» о каком-то «особом пути Беларуси». Белоруссия пойдет по следу Украины. Что сохранится?  Пожалуй, «Беларуськалий», некоторые предприятия, добывающие калийные соли», – добавил Дудчак.

Эксперт подчеркнул, что основные интересы Запада в захвате Белоруссии не экономические, а геополитические.


«Её оккупация позволит создать буферную зону между ЕС и РФ, возможно, даже появился бы новый военно-политический союз с участием Украины, РБ, прибалтийских стран», – добавил экономист.

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