Белоруссию намертво привязывают к России – полковник Трухан

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Идёт процесс привязывания Белоруссии к России таким образом, что в случае любого развития ситуации в 2025 году, когда начнутся выборы президента, белорусы «даже не мяукнут в сторону Запада».

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссию чем дальше, тем теснее привязывают. И по последним военным делам я сейчас не комментирую, я смотрю и ничего не предугадываю, потому что белорусским войском тоже сейчас занимаются довольно плотно. Путин просто так ничего не делает. Лукашенко собрался в 25-м году, как он заявил, на следующий срок, Лукашенко уже председатель Белорусского народного собрания по жизни, Лукашенко лидер Белоруссии, и ему чем дальше, тем больше делают историю, когда без России он никто», – отметил он.

«[То, что Путин прилетел в Минск практически со всем правительством] – вполне мог поработать на Лукашенко с той задачей, что Путин нас поддерживает. Там же уровень жизни населения никуда не растёт почему-то, и там оно всё держится на пропаганде. Мог подыграть, а мог ещё некоторые моменты разрулить. И всё это просто привязывание, чем дальше, тем больше, Белоруссии к России таким образом, что – что бы ни случилось в 2025 году, она в сторону Запада уже не мяукнет», – сказал Трухан.