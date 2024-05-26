Белоруссию намертво привязывают к России – полковник Трухан

Максим Столяров.  
26.05.2024 19:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 115
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Финансы, Экономика


Идёт процесс привязывания Белоруссии к России таким образом, что в случае любого развития ситуации в 2025 году, когда начнутся выборы президента, белорусы «даже не мяукнут в сторону Запада».

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Идёт процесс привязывания Белоруссии к России таким образом, что в случае любого развития ситуации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Белоруссию чем дальше, тем теснее привязывают. И по последним военным делам я сейчас не комментирую, я смотрю и ничего не предугадываю, потому что белорусским войском тоже сейчас занимаются довольно плотно. Путин просто так ничего не делает.

Лукашенко собрался в 25-м году, как он заявил, на следующий срок, Лукашенко уже председатель Белорусского народного собрания по жизни, Лукашенко лидер Белоруссии, и ему чем дальше, тем больше делают историю, когда без России он никто», – отметил он.

«[То, что Путин прилетел в Минск практически со всем правительством] – вполне мог поработать на Лукашенко с той задачей, что Путин нас поддерживает. Там же уровень жизни населения никуда не растёт почему-то, и там оно всё держится на пропаганде.

Мог подыграть, а мог ещё некоторые моменты разрулить. И всё это просто привязывание, чем дальше, тем больше, Белоруссии к России таким образом, что – что бы ни случилось в 2025 году, она в сторону Запада уже не мяукнет», – сказал Трухан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть