Белоруссию назвали «тряпочкой на ветру»

08.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия обречена на подписание так называемой 31-й дорожной карты интеграции с Россией, предусматривающей создание наднациональных органов управления, поскольку проводит несамостоятельную политику.

Об этом в интервью порталу «Белинвест» заявил председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ее подписывает сама жизнь. Некоторые говорят: «Мы не едем, а нас ведут». Не верю. Чтобы нас вели – это тоже наш собственный выбор. Когда мы говорим: «мы этого не хотели, нас заставили», то забываем очень много всего разного.

Всегда и во всем есть выбор. Ты соглашаешься или нет, ты идешь сам или тебя ведут… Так и здесь. 31-я дорожная карта – это логическое следствие несамостоятельной экономики и непостроения собственного государства. Поверьте, это безусловная вещь. Особенно, с учетом пандемии», – отметил Бабарико.

Он назвал Белоруссию «даже не флюгером, а тряпочкой на ветру», и поэтому, считает банкир, любые внешние перемены влияют на страну негативно.

«Нам кажется, что все время нам будет кто-то помогать. Мы все время говорим: «Мы маленькая страна». Это неправда. Но мы словно ребенок очень хотим быть маленькими. Мы, тем самым, обеспечиваем для себя фору, что от нас ничего не зависит и о нас нужно заботиться. А раз так, то появляется кто-то взрослый, который и берет эту заботу на себя», – заключил Бабарико.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко с конца прошлого года срывает подписание интеграционных карт с Россией. За это время он успел добиться значительных уступок по ценам на нефть и газ и продолжает требовать новые преференции.

«Белгазпромбанк» и Бабарико лично являются активными меценатами белорусских националистов и долгие годы спонсируют различные проекты, связанные с белорусизацией. Этому не мешало то обстоятельство, что акции банка в равных долях принадлежат «Газпрому» и «Газпромбанку».