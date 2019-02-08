08.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Поссорить Белоруссию и Россию пытаются внешние силы, а не власти соседней страны.

Об этом в интервью журналисту Константину Семину, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.

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По его словам, соседняя Украина и страны Евросоюза пытаются всячески противостоять единению России и Белоруссии, преподнося это как оккупацию.

«Государство не работает на разрыв с Россией. Но работают внешние силы. Например, не секрет, что Польша развернула целую сеть влияния, пропагандистскую. Это и телеканал, который существует на госудаственные средства, это и сеть блоггеров, у них уже появляются и свои телеграмм-каналы. Это влияние я бы не недооценивал. Есть Украина, которая работает на разрыв, чтобы Беларусь отходила от России и притягивает ее к себе. И Прибалтика”, – сказал эксперт.

“Мы окружены, фактически, с трех сторон весьма недружественными государствами, которым вообще не нравится наш союз, и они пытаются любую трещинку представить так, что либо Россия оккупирует Беларусь, что вызывает негодование, недоумение, либо, что белорусы полностью легли, на них не надо обращать внимание, это полностью пророссийский режим. То есть пытаются манипулировать общественным мнением, создавая нервозную обстановку и негатив», – заявил Дзермант.