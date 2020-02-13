Белоруссию подговаривают объединиться с Украиной и сыграть на конфликте России и Турции

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия могла бы воспользоваться обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб, чтобы договориться о поставках иранской нефти через турецкие порты.

Об этом в эфире своего youtube-канала заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть Беларусь, которая любит барыжить на таких вещах. Есть нефтегазовый конфликт с РФ. Иран – это нефть, Турция – это порты.

Учитывая охлаждение отношений Ирана и Турции с РФ, можно надеяться, что белорусское посольство сработает в вопросах закупки альтернативной иранской нефти.

А учитывая, что Иран под санкциями и нефть будет затамаживаться как турецкая, это будет дешевле мировых котировок. Эту нефть можно везти через территорию Украины по нефтепроводу Одесса-Броды», – предлагает «схему» Тышкевич.

По его мнению, Украина и Белоруссия должны выступать в этом вопросе единым фронтом.