Белоруссию пытаются втянуть в русофобские игры

17.04.2019, Москва, Елена Острякова

К Украине в Белоруссии относятся как к малому ребенку, которого лучше чем-то занять, чтобы он не натворил бед.

«Идея с дебатами неплоха в том смысле, что лучше стадион, чем майдан. Дай Бог, чтобы Украина наконец отошла от майдана и перешла к более продуманному шоу. Такова уж политическая культура Украины, не могут они без зрелищных мероприятий. Лучше пусть они будут зрелищными, но мирными», – сказала в эфире минского телеканала ОНТ доцент кафедры международных отношений БГУ Роза Турарбекова и студия ей зааплодировала.

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При этом белорусские политики и политологи с интересом следят за происходящим в Киеве с точки зрения применяемых технологий, но переносить яркий украинский опыт на суровую белорусскую почву никто не спешит.

«Мне Украина не пример. Я посмотрел на хорошую работу политтехнологов, но какой ценой это все достигается, мне не нравится. Я убежден, что амбиции политика не должны преобладать над тем, чтобы страна спокойно развивалась, и чтобы не было катаклизмов. Я бы не хотел побеждать такой ценой. Миллионы долларов тратится на ролик, а бабушке в аптеке не на что купить лекарство. При таких выборах хорошо живут только политтехнологи и журналисты, которые получают огромные гонорары», – заявил заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, который в следующем году намерен баллотироваться в президенты страны.

Нынешний президент Александр Лукашенко не удержался, чтобы не дать украинцам совет перед вторым туром выборов.

«Если уж не получается, если не за кого голосовать – значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться 10 или более лет», – сказал Лукашенко в интервью турецкому агентству Анадолу.

При этом «батька» выразил уверенность в том, что победит во втором туре все-таки Порошенко. Это связано с тем, считает сопредседатель белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Евгений Константинов, что нынешний президент Украины ближе по духу авторитарному Лукашенко.

«Лично я считаю, что Зеленский гораздо предпочтительнее для Беларуси, чем Порошенко. Прежде всего потому, что он не настроен на конфронтацию. В последние годы киевский режим демонстрировал ярое недовольство любыми шагами Беларуси по налаживанию отношений с Россией. Опосредованно чиновники олигарха начали серьезно давить на нашу страну, пытаясь втянуть ее в свои русофобские игры. Некоторые украинские парламентарии даже открыто поддержали белорусских националистов, воюющих в АТО. А те, как известно, заявляли о предполагаемом в ближайшем будущем государственном перевороте», – написал Константинов в издании «Военно-политическое обозрение».