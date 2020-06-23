Белоруссию тянут в Речь Посполитую и готовят к войне с Россией

23.06.2020, Москва, Елена Острякова

Запад стремится вырвать Белоруссию из российской сферы влияния, чтобы создать антироссийский союз с серьезным военным потенциалом.

Об этом в своем youtube-канале заявил российский публицист Максим Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возникнет враждебный союз четырех государств на западных границах рядом со Смоленском. Новая Речь Посполитая: Польша, Украина, Беларусь и Литва. По совокупной численности населения они будут превосходить даже Российскую Федерацию. Мобилизационные способности этих четырех государств, за спиной которых будет стоять НАТО, будут превосходить военные ресурсы (не считая ядерного оружия) РФ», – полагает эксперт.

Он обращает внимание на то, что в последнее время циркулируют разговоры о перемещении американского ядерного оружия из Германии на территорию Польши.

«Если на территории Польши будет ядерное оружие, значит война будет вестись обычными средствами. А эта война более чем возможна», – сказал Шевченко.

Он считает, что следующем этапом после создания новой Речи Посполитой станет так называемая цветная революция в России.

В августе 2019 года советник президента США Джон Болтон встретился сначала с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, а затем в Варшаве с секретарями советов безопасности Белоруссии, Украины и Польши. В украинских СМИ заговорили о создании «новой Речи Посполитой» в противовес России. Сразу после этого визита президент США Дональд Трамп объявил об отставке Болтона.

Украинский политолог Дмитрий Джангиров считает, что географическое положение Белоруссии может стать триггером третьей мировой войны.