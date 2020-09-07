Белоруссию ведут в бездну две «партии войны»

07.09.2020, Минск, Артем Агафонов

Прошедшее воскресенье в Минске прошло в уже привычном режиме. За этот месяц жители белорусской столицы уже привыкли, что в воскресенье перекрывают проспекты и станции метро, пропадает интернет, на улицы выезжает бронетехника и выходят десятки, а то и сотни тысяч демонстрантов, не согласных признавать итоги выборов 9 августа.

Несмотря на то, что с момента выборов прошел уже почти месяц, «рассасываться» протесты вовсе не собираются. Более того, напряжение даже нарастает. Власть демонстрирует все большую силу, а протестующие действуют все более рискованно.

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Во время первого воскресного шествия 16 августа они не стали подходить к Дворцу Независимости, 23 августа – подошли, но к оцеплению силовиков не приближались, 30 – подошли к ним вплотную, а 6 сентября – и вовсе принялись рисовать граффити на щитах оцепления.

Вечером в воскресенье, когда митингующие уже мирно расходились, власть пошла на обострение. Помимо обычной милиции и ОМОНовцев, на улицах появились подозрительные люди в гражданском, но с дубинками, в бронежилетах, балаклавах, а некоторые – еще и с помповыми ружьями. Одеты они были разношерстно, вели себя агрессивно, избивали людей, а милиция на их действия никак не реагировала.

Только сутки спустя пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, все-таки, подтвердила, что все эти люди являлись сотрудниками милиции. Ни форму (вернее, ее отсутствие), ни поведение своих сотрудников в МВД так и не прокомментировали. Происходившее вечером 6 сентября уж очень напоминало появление в Белоруссии аналога венесуэльских «коллективос».

В пользу этой же версии говорит и пост в телеграм-канале «Беларусский инсайдер» о «народных дружинах», которые были мобилизованы всего за 3 недели и показали свою эффективность в противостоянии «нацистскому перевороту». Многие в Белоруссии считают, что этот телеграм-канал связан с местными спецслужбами.

Если информация о белорусских «коллективос», по крайней мере, пока, не подтвердилась, то появление организованных боевых отрядов противников Лукашенко становится все более вероятным. После окончания воскресных протестов несколько оппозиционных телеграм-каналов опубликовали опросы о создании уже оппозиционных отрядов самообороны. Большинство участников этих опросов такую идею поддержали. Методы, которыми будут действовать эти отряды, также обсуждаются в этих каналах.

Ситуация в Белоруссии становится все более взрывоопасной. В республике сейчас погоду делают две непримиримые «партии войны», которые радикализируются и набирают силу. Одна – из сторонников Лукашенко, другая – из его противников.

Обе стороны обвиняют людей, разделяющих умеренные взгляды и выступающих за переговоры и компромиссное разрешение конфликта, в предательстве и прочих грехах. Доходит до того, что политически активные граждане просто опасаются демонстрировать нейтралитет. А стране сейчас жизненно необходима «партия мира».

Пока еще, при всей внезапно появившейся политизации белорусского общества, абсолютное его большинство не приемлет радикальных методов. Пока еще два шествия противоположной идеологической направленности, встретившись на тротуаре, приветливо машут друг другу руками, а не бросаются в рукопашную.

Но, если ничего не изменится, это только пока. Нас ничему не научил украинский урок, когда оголтелая пропаганда сделала из еще недавно неплохих людей – нелюдей, способных радоваться «жареным колорадам», сожженным в одесском Доме профсоюзов.

Сейчас белорусы, в большинстве своем, все те же. Но расчеловечивающая пропаганда работает с обеих сторон. Если не одуматься, есть шанс самим не заметить, как очутимся в воюющей и разваливающейся на части стране. Время на то, чтобы одуматься, еще есть. Но оно может закончиться в любой момент.