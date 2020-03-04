Белоруссизаторы взялись за банковскую систему

04.03.2020, Москва, Елена Острякова

Национальный банк Белоруссии предложил коммерческим банкам ввести в обязательную коммуникацию с клиентами белорусский язык, в том числе, обеспечить белорусскоязычные версии сайтов и мобильных приложений.

Об этом пишет белорусское оппозиционное националистическое издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Национальный банк Республики Беларусь поступают обращения граждан с просьбой обеспечить соблюдение их прав в выборе языка при осуществлении банковского обслуживания. Так, в частности, белорусскоязычные граждане просят использовать белорусский язык наравне с русским языком при информировании и предоставлении банковским сообществом финансовых услуг населению», — говорится в письме Ассоциации белорусских банков (АББ) в адрес банков.

В связи с этим Национальный банк обратился в АББ. Регулятор просит банковское сообщество рассмотреть возможность «доработки интерфейса программного обеспечения, используемого в банкоматах и инфокиосках на территории Белоруссии, мобильного банкинга и интернет-банкинга с целью отображения соответствующей информации, в том числе, на белорусском языке».

Также банкам предлагается «рассмотреть возможность обеспечения работы белорусскоязычной версии официального сайта банка, небанковской кредитно-финансовой организации в глобальной компьютерной сети Интернет и оформления по требованию клиента на белорусском языке связанных с банковским обслуживанием документов, включая заключаемые договоры».