Белорусская армия может выступить в направлении Львова – Жданов

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Новости Украины

Белоруссия может ввести свои войска на Украину для того, чтобы купировать поставки западного вооружения, и двинуться в направлении Львова.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Жданова, Белоруссия может выставить порядка 25-ти тысяч военных на этом направлении.

«К сожалению, такая угроза существует. Судя по тому, что в этот раз Лукашенко уже начинает снимать технику с хранения, была такая мысль, что он может передать ее российской армии, но передача не происходит и эта техника накапливается в воинских частях. А это означает, что она может быть применена для пополнения потерь. И я так понимаю, что, все-таки, рано или поздно, наверное, Путин сможет додавить Лукашенко – и тот отдаст приказ на ввод белорусской армии на территорию Украины. Но это вхождение может быть только в направлении Луцк-Львов для того, чтобы попытаться отсечь Украину от европейской помощи… По нашим оценкам, они могут выставить где-то 20-25 тысяч личного состава. Но армия Белоруссии не имеет боевого опыта, вообще не имеет», – отметил Жданов.