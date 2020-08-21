Белорусская армия настроена максимально пророссийски

21.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Пророссийски настроенные белорусы вынуждены поддерживать президента Александра Лукашенко, несмотря на его прежние антироссийские выпады и неприятную историю с задержанием российских граждан, объявленных «вагнеровцами».

Об этом рассказали эксперты, в ходе конференции «Цифровые способы управления цветными революциями», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, координатор Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко подчеркнул, что учитывая опыт киевского майдана, нельзя доверять внешне миролюбивой по отношению к России риторике оппозиции.

«Что такое белорусская оппозиция? Ведь она антироссийская до мозга костей, и самое главное, у них один из основных месседжей последние два года: выход из ОДКБ и разрыв Союзного договора. То, что сейчас Тихановская нам заявляет: нет-нет, мы с Россией будем дружить – это то же самое заявляли на майдане в 2014 году.

«Да нет! Россия – это союзник, Россия – это друзья!» – а потом, когда они придут к власти, поверьте, как сказал Филатов (мэр Днепра): «А вешать мы будем потом». Так и они потом будут разрывать отношения с Россией и все остальное – это большая проблема», – заявил Давидченко.

В свою очередь исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO, политолог Станислав Бышок рассказал о патовой ситуации, в которую попали пророссийские силы в Белоруссии.

«Что касается работы прорусских, просоюзных сил Республики Беларусь: конечно, огромная в этом есть сложность, потому что все люди, которые находятся там, на земле, и которые пытались в последние годы работать в этом направлении, работали с некоторыми условиями.

Первое – полная поддержка (при чем такая, не только подразумевающаяся и открыто выражающаяся поддержка) действующей власти, как бы она ни вела себя по отношению к России, в том числе в контексте неподписания дорожных карт, которые были намечены на 2020 год, собственно, должно было стать новогодним подарком и русским и белорусам. В контексте «вагнеровцев» тоже, эта некрасивая история», – напомнил эксперт.

В результате, отметил политолог, создаётся ситуация, в которой чтобы быть за Союзное государство в Белорусии, необходимо было выражать открыто и полностью лояльность к действующей власти, даже когда она делает недружественные шаги в отношении РФ.

«Одновременно с этим, скажем, западные НКО, которые не являются секретом (и американские и польские и так далее), которые работали активно с 2010 года, они не подпольно работали, а работали на официальном уровне. Им не нужно было ассоциироваться с белорусской властью, скорее наоборот, им нужно было и они такую возможность имели – эту белорусскую власть критиковать.

В итоге, когда к 2020 году получилось так, что действующий президент как-то умудрился после 26 лет своего нахождения у власти как-то настроить против себя не только тех, кто и так был против него изначально (условно прозападные какие-то силы), но еще и вполне настроенных на дружбу, сотрудничество и так далее с Россией людей», – добавил Бышок.

«Мы это видим на примере даже наших абсолютно всех контактов в Беларуси, которым некоторым рекомендовали очень сильно и настойчиво все-таки проголосовать досрочно и выложить в социальных сетях посты о том, что они все-таки (хоть у них есть и вопросы к действующей власти) её поддерживают. Сейчас, я надеюсь, что некоторые из них будут тереть эти посты, а может не будут. А с другой стороны, получается так, что они были вынуждены проголосовать за того человека, который их не устраивает», – констатировал эксперт.

В то же время российский военкор Семён Пегов указал на белорусскую армию как на силу, на которую пока ещё можно опереться.

«Какая сила в Белоруссии на данный момент, на мой взгляд, не дискредитировал себя и, в принципе, может взять ответственность за происходящее в стране, гарантировать безопасность как Лукашенко, так и оппозиции, и самому белорусскому народу – это белорусская армия. Она себя никак и ничем не запятнала, она не участвовала в разгонах, тем более в пытках или чем-то еще. Она может обеспечить действительно нормальный политический диалог и так далее. И, конечно, это та сила, которая настроена максимально пророссийски и которая прекрасно понимает по какую сторону из границ находится враг», – сказал Пегов.