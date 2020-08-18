Белорусская армия не готова к настоящей войне

18.08.2020, Москва, Максим Карпенко

На белорусском майдане еще не использовались боевики, как это было, например, на Украине в 2013-14 годах. Протесты пока протекают мирно и без каких-то чрезвычайных происшествий.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил работающий в Минске журналист Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Коц отметил, что определенные сигналы того, что протест радикализируется, уже есть.

«Рано или поздно все равно появляется сила более агрессивная и организованная, которая все это перехватывает. Я, честно говоря, пока не вижу этой силы, но я думаю, что, все-таки, Запад должен этим воспользоваться, чтобы сместить последнего диктатора Европы, как они говорят через санкции, через окружение, через раскачивание забастовок. Этот процесс уже запущен, он просто так не остановится.

Идет процесс свержения власти. Пока он идет бархатно, но рано или поздно он перетечет во что-то сложное. Уже появляются сигнальчики – я сегодня, например, на Площади Независимости обнаружил такое новое явление – это попытка создать сцену», – заявил Коц.

Его коллега, российский военкор Семен Пегов подчеркнул, что белорусские силовики не имеют боевого опыта и, хоть и хорошо натренированы, но не понимают психологию войны.

«Белорусские силовики к войне имеют очень опосредованное отношение, у них военного опыта, в отличие от наших ребят, которые и Донбасс прошли или Сирию, и до этого многие – я не говорю конкретно о них, но вообще наше добровольческое движение, – и Чечню, и все остальное, то, скажем, люди, которые прошли Афганистан в Белоруссии – это последнее поколение войны. Больше они войны не видели. Даже те профессиональные спецслужбы, тот спецназ белорусский, который, действительно, лучше всех натренирован в мире, он не очень хорошо понимает психологию войны», – сказал Пегов.