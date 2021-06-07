Белорусская армия ни на что не способна – российский эксперт

07.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Уровень боевой готовности белорусских войск находится ниже плинтуса, именно поэтому Москва заявила о создании четырех новых дивизий на западном и центральном направлениях.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковниц Центрального аппарата Минобороны России запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, России нужно создавать свои военные базы на территории Белоруссии, а также разворачивать новые соединения на западном направлении, потому что считать, что республика является форпостом, ошибочно.

«Нужны базы, полноценные базы,- вот тогда будет Брестская крепость… Где форпост? Как не было, так и нет. Это мы в военном отношении только берем.

А теперь смотрите ответ – в этом году анонсировано формирование 20-ти соединений и воинских частей на западном стратегическом направлении. Вот он реальный ответ военных, вот он – реальный ответ наших операторов, наших военачальников на «Белоруссия-форпост». Мы вынуждены наращивать группировку войск у себя. Вы думаете, мы это делаем, потому что уверены в великой боеспособности Вооруженных сил Республики Беларусь? Мы уверены в том, что они в состоянии в принципе выполнить боевую задачу? Мы уверены в том, что они при боевом применении дадут нам время на оперативное развертывание группировок на двух операционных направлениях? Нет, нет и нет. Это как раз говорит об обратном. Реальная оценка уровня боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь, уровня социально-психологического и социально-экономического состояния Республики Беларусь находится в районе плинтуса. И мы уже тратим деньги, уже разворачиваем группировки», – заявил Трухан.