Белорусская цензура сумела отделить русофобских мух от оруэлловских котлет

Несколько дней назад «Наша Нива», один из главных рупоров белорусских националистов, опубликовал шокирующую новость – в Белоруссии запретили продавать книгу Джорджа Оруэлла «1984». Издание ссылалось на имеющуюся в его распоряжении копию соответствующего распоряжения.

Само распоряжение издание публиковать, правда, не стало, сославшись на соображения безопасности людей, которые его передали. Ограничились лишь цитатой:

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«Снять с продажи все версии книги Оруэлла Д. “1984”. Об исполнении сообщить не позднее 19 мая».

Разумеется, в среде белорусской прозападной оппозиции подобным «джентльменам» принято верить на слово и информация была широко растиражирована сочувствующими ресурсами. Не помогали даже фотографии, сделанные в книжных магазинах, где книга Оруэлла спокойно стояла на полках.

Наконец, сегодня Мининформ Белоруссии был вынужден официально опровергнуть эту информацию через свой телеграм-канал, для убедительности проиллюстрировав пост фотографией книги.

«Это фейк, никто эту книгу не запрещал и не мог, так как она не признана ни экстремистской, ни еще какой-либо вредной, чтобы изъять ее из продажи», – пишет пресс-служба министерства.

Тем не менее, одно литературное произведение в Белоруссии действительно запретили. На основании решения Минского районного суда Минской области от 17 мая в список экстремистских материалов было внесено произведение белорусского писателя Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы». Еще 8 апреля прошлого года тираж этой книги, отпечатанной в Литве, был задержан белорусской таможней и отправлен на экспертизу. Вся эта история тянулась больше года и, наконец, решение было принято. Между прочим, несмотря на суровую репутацию белорусской цензуры, это был первый случай, когда экстремистским было признано литературное произведение.

Что же это за «Собаки», о чем они? Речь идет о довольно крупном романе из шести частей, который автор сам перевел на русский. Роман попал в шорт-лист российской премии «Большая книга», получил второе место в Премии Гедройца за лучшую книгу на белорусском языке и персональную рекомендацию от Алексиевич. Последнее, кстати, особо показательно – бабушка хорошего не посоветует.

О художественных достоинствах произведения судить не буду. Я не критик и не литературовед, чтобы судить о них профессионально. Однако мотивы государственных экспертов и судей я понять могу. Книга просто пропитана русофобией. В ней в 2049 году Белоруссия оккупирована Россией, которая, по всем канонам жанра, является тоталитарным и воинственным Мордором. «Ад. Империя Ужаса и Крови. Страна Дикого Крика», – такие слова нашел автор для ее описания. Русские у него, соответственно, настоящие орки.

«Русские. Мясистые красноватые лица, удобные спортивные куртки, дорогая обувь на мускулистых ногах. Глаза – будто проглотившие только что весь мир самодовольные узкие щели. Крупные широкие носы», – это еще одна из цитат из признанным экстремистским произведения.

По-моему, это вполне тянет на разжигание межнациональной розни.

У меня создается впечатление, что фейк о запрете «1984» националисты запустили специально для того, чтобы выгодно подать запрет книги Бахаревича. Вместо того, чтобы оправдываться за русофобские выпады автора, они переключили внимание на другое произведение, поставив «Собак Европы» в один ряд с выдающимся произведением мировой литературы, одной из трех классических антиутопий.

Почему для фейка выбрали именно произведение Оруэлла? Скорее всего, по глупости и из желания хайпануть. Автор фейка, скорее всего, даже не читал произведение, а только слышал, что это такая известная книга про тоталитарное государство и, соответственно, можно провести какие-то параллели между ним и современной Белоруссией. В реальности же все совершенно не так. Белорусский режим жесткий и даже, пожалуй, авторитарный, но ему далеко до описанного в книге бесчеловечного тоталитарного мира.

Я считаю, что «1984» нужно не только не запрещать, а вводить в школьную программу. Уж больно много в этом романе параллелей с нашей современностью и, в первую очередь, с происходящим в странах коллективного Запада.

Есть и свой новояз, из которого периодически изымаются «неполиткорректные» слова, есть «Большой Брат», в роли которого теперь «Большая цифра», которая смотрит на нас через миллиарды «телекранов» – смартфонов, есть переписывание истории, «Министерство правды», которое присвоило себе право решать что правда, а что нет. Есть двоемыслие – постправда. Разумеется, есть и разница. Мир Оруэлла – партийно-вождистский, а современный мир – технологичный и, на первый взгляд, либеральный. Но сходства все-таки больше. Недаром еще в 2013 году на вопрос The Guardian «Прав ли был Оруэлл относительно направления развития общества?» 89 % ответили «Да».

Как сказал один известный политик, мухи отдельно – котлеты отдельно. Белорусская цензура продемонстрировала, что может их отделять.