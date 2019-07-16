Белорусская чиновница обматерила журналиста-националиста

16.07.2019, Москва, Елена Острякова

Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Белоруссии Зинаида Берещенко обматерила в телефонном разговоре журналиста националистического издания «Наша Нива» Змитера Панковца.

Журналист пытался выяснить, почему министр Игорь Брыло носит майку с надписью Russia.

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«Послушайте, это не та тема, которую вы пытаетесь политизировать. Перестаньте вы заниматься этой х***ей, где ей не нужно заниматься», – сказала Берещенко.

Она посоветовала журналисту съездить в колхоз и сделать материал о посевной.

«Хватит политизировать. Скажите, какую идеологию вы закладывали? Поменять настроения людей? На***уй вам тот комментарий?», – Берещенко.

Журналист возразил, что он представляет «белорусское общество».

«Какое общество вы представляете? Какое? Назовите его. Какое? «Нашу Ниву»? Почему вы говорите за всё белорусское общество? Перестаньте политизировать там, где это не нужно делать. Прекращайте вкладывать в головы общества то, что не нужно вкладывать. Вы вообще некорректно себя ведете. Вы что, хотите поменять настроения людей?», – припечатала Берещенко.

Журналист начал говорить о том, что белорусский чиновник должен носить только белорусскую одежду.

«Ему теперь носить трусы, которые вы хотите, майку, блин, может, еще и презерватив, который вы хотите? Тему эту мы закрыли. Вы ее открыли, а мы закроем. Закрываем дверь, на этом все», – отрезала Берещенко.

Панковец задавал свои вопросы на белорусском, Берещенко отвечала на русском.

Заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло выложил в «Инстаграмме» снимок, на котором он позирует в майке Russia на борисовском предприятии «Здравушка».

Оппозиционные СМИ обратили внимание на этот случай, после чего чиновник закрыл свой аккаунт.