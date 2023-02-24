Белорусская делегация получила свою порцию оскорблений в ОБСЕ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозглашенный «президент Беларуси» приглашена сегодня выступить на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в качестве «гостя президента организации». Когда президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт предложила повестку дня, представитель Белоруссии Андрей Савиных запротестовал.

Он пояснил, что Тихановская не имеет права выступать, потому что Минск подал ее в международный розыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Когда Савиных выступал, несколько делегаций покинули зал. Несмотря на протест, Седельфельт все-таки поставила повестку с выступлением Тихановской на голосование.

Тогда белорусская и поддержавшая ее российская делегации покинули зал. На прощание Савиных помахал президиуму рукой.

В зале остался только вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который взял слово.

«Россия является сооснователем ОБСЕ. И сегодня вы зашли слишком далеко в своем дискурсе ненависти к России. Вы говорите о том, что диалога не может быть. Но после победы России на Украине будут новые Хельсинки. С кем тогда вы будете разговаривать о безопасности в Европе без самой большой европейской страны? Вы можете оставить надежды на какой-то трибунал, исключение из регламента. Россия не проигрывает войн в Европе», – сказал Толстой.

Он пригрозил ПА ОБСЕ отказом от уплаты членских взносов за 2022 год в связи с тем, что Польша и Великобритания не допустили российскую делегацию на сессии, которые проходили в этих странах.

«РФ считает, что ежегодный взнос, внесенный нашей страной в 2022 году, нами не был использован в связи с тем, что британцы и поляки отказали нам в участии в ассамблее. Недопуск под любым предлогом России в 2023 году поставит вопрос о необходимости уплаты нашего ежегодного взноса. У меня вопрос к госпоже Седерфельт. За что должна платить Россия, будучи соучредителем ОБСЕ и участвуя в работе ассамблеи. Члены ассамблеи могут поменять регламент, но это исключает диалог. О чем и с кем вы будете разговаривать? Нашу страну победить не получится. Оскорбительные заявления, которые предложили американцы, мы отвергаем», – заявил Толстой.

Российская и белорусская делегации выступили с отдельным заявлением по итогам зимней сессии ПА ОБСЕ.

«Констатируем, что коллективный Запад в вопиющем противоречии с изначальными задачами ОБСЕ как площадки равноправного межпарламентского диалога стремится монополизировать ее в целях продвижения геополитически ангажированного представления о генезисе и развитии украинской трагедии. Парламентская ассамблея и ее руководящие органы не имеют права не только на постоянно демонстрируемый пристрастный подход, но и в целом — на тотальную украинизацию этой площадки. Требуем прекратить нагнетать атмосферу враждебности и конфронтации. Одновременно не призываем отдельные делегации, ярко показавшие в ходе состоявшихся дискуссий всю глубину деградации своей политической культуры, заняться самообразованием. Хотим только, чтобы они осознали свою ответственность за сохранение еще остающихся каналов коммуникации сторон набирающего отнюдь не по нашей вине обороты военно-политического противостояния», – говорится в заявлении.

Вчера латышский депутат Рихардс Колс позволил себе выругаться матом в адрес российской делегации. Также прибалтийские депутаты мешали выступать российским и белорусским депутатам, размахивая украинскими флагами. Кроме того, во время выступления Толстого значительное чисто депутатов покинули зал заседаний.

В России многие эксперты осудили российскую делегацию за то, что она вообще поехала в Вену.