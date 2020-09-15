Белорусская элита боится остаться без шенгенских виз – Шахназаров

15.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Пока в Белоруссии самостоятельно не определятся с окончательным вектором развития своей страны, на помощь России вряд ли стоит рассчитывать.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» рассказал кинорежиссер Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, у белорусских чиновников и элит в большем приоритете Вильнюс и Варшава, чем Москва.

«Они все в Польшу ездят, в Вильнюс. Там всё это налажено, они в Москву-то не ездят. Он сидит и думает: так, я сейчас засвечусь, а мне завтра – бах и перекроют границу, и так всё, вся элита белорусская. Она давно уже прозападная. Вот они там с этими флагами ходят, а там-то сидят чиновники, они про себя крутят: я сейчас что-нибудь скажу лишнего, вот сейчас опубликую, вот сейчас выступлю, вот сейчас что-нибудь такое скажу. И глядишь, меня завтра в Вильнюс не пустят, в Вильнюс не пустят – Шенген закроют», – отметил кинорежиссёр.

При этом он предположил, что с теми же мыслями живет и президент Александр Лукашенко.

«С теми же мыслями, потому что, казалось, что он уж должен был вызвать и сказать – так, прекратить все эти…. Нет, все равно у него внутренне: вот сейчас всё уляжется, не будем всё-таки сжигать мосты. Ну, Запад он покрутит, покрутит, а потом, когда мы тут эти все вопросы решим, а куда им деваться? Всё равно мы им нужны, мы единственные союзники России, мы так можем, мы и сяк можем, и Путину деваться некуда. Понимаете, это катастрофа. Вот правильно говорят – надо вопрос принципиально решать: вы с Россией или против», – подчеркнул Шахназаров.