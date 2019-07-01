Белорусская «Комсомолка» поглумилась над смертью ополченца

01.07.2019, Москва, Елена Острякова

Стало известно о гибели на Донбассе ополченца из Белоруссии Романа Безрукова.

Он был сиротой, жил в Гомеле. Судя по странице в соцсети, приехал на Донбасс в 2016 году и воевал под позывным «Белорус».

Сайт «Гомель сегодня» сообщает, что Роман числился в гомельском списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ему был 21 год.

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Украинские и белорусские СМИ пишут о том, что Безруков погиб 30 июня, однако в базе скандального «Миротворца» указано, что он был «ликвидирован» 30 марта.

Обращает на себя внимание публикация в газете «Комсомольская правда. Беларусь». Эта франшиза известного российского СМИ ухитрилась в нескольких абзацах упомянуть, что Роман воевал «незаконно» и был «иностранным наемником».

«Особенно глумливо выглядит такая фраза: Записи на его странице в соцсети начинаются с 2014 года, Роман часто публикует фото с выпивкой. А с 2016 года начинаются публикации со снимками оружия, есть много фото, где парень вооружен», – пишет белорусская «Комсомолка», ранее публиковавшая комплиментарные интервью с белорусскими националистами-русофобами.

Отметим, что когда в начале июня тяжелые ранения на Донбассе получил белорусский сторонник нацизма Дмитрий Рубашевский, воевавший за ВСУ, «Комсомолка» не сочла это интересным.