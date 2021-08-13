Белорусская милиция не будет брать в плен вооружённые группы из Украины – замглавы МВД

13.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украинская террористическая организация «Правый сектор» подготовила специальное подразделение для вторжения в Белоруссию.

Об этом в интервью телеканала RT заявил замглавы белорусского МВД Николай Карпенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактическая группа «Белая Русь» – фейк, который был создан «Правым сектором». Они были подразделением, на основании которого развернется эта сила и вторгнется к нам», – сказал Карпенков.

По его словам, белорусская милиция владела оперативной информацией по всем боевикам, контролировала их родственников, поэтому они не решались пересекать границу.

«Но мы знаем от Протасевича (блогер-экстремист, находится под домашним арестом – ред.), что через неделю должны были быть захвачены определенные объекты, должна была пролиться кровь, и вот тогда бы они сюда вторглись», – отметил Карпенков.

Он уверен, что основная угроза государственной безопасности Белоруссии исходит от Украины.

«У нас вообще особые отношения, я это очень хорошо прочувствовал. Все наши беглые бегут туда и приезжают оттуда. Все анархисты в Республике Беларусь прошли обкатку там… Они отметились на их «революции», кидали бутылки с зажигательной смесью, они там переплетаются со спецслужбами, с международным анархическим движением, со всей этой террористической гидрой левого толка. Наши все оппозиционеры-отморозки, которые себя проявили как основной деструктивный элемент на выборах 2010 года, воевали в «Правом секторе» в АТО, все в фашистских крестах… Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества – с того направления. Подготовка террористических групп – в том направлении», – сказал Карпенков.

По его информации, сейчас на свободе находится белорусский мусульманский радикал. Ранее он был арестован на Украине, но потом отпущен.

«Они ждали своего часа, они и сейчас ждут своего часа… Мы готовы их встретить и, как президент сказал, пленных там мы брать не будем, если они в нашу сторону сунутся», – подытожил Карпенков.