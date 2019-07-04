Белорусская милиция схватила двух россиян по делу о смерти на салюте
Двое граждан России задержаны в Минске по делу о гибели гражданки Белоруссии во время салюта на День Независимости.
Об этом сообщает Следственный Комитет Белоруссии, пердает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями.
А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», – говорится в сообщении.
Речь идет о представителях предприятия-поставщика «Пиро-Росс», которые специально прибыли в столицу Беларуси для оказания техпомощи в проведении праздничного салюта.
Напомним, во время салюта в честь Дня Независимости произошли подрывы в трех из шести мест, где производился салют. От осколочного ранения в шею погибла женщина, еще 10 человек получили ранения.
Как сообщили в министерстве обороны Белоруссии, двое пострадавших получат лечение в Республиканском центре по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм.
На сегодняшний день в столичных больницах Минска остаются двое мужчин, 1957 и 1995 г.р. Врачи уже провели экстренные операции. Остальных пострадавших после оказания помощи отпустили домой.
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