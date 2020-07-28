Белорусская Надежда Савченко без справки от психиатра

28.07.2020, Москва, Елена Острякова

Главная конкурентка Александра Лукашенко на предстоящих в Белоруссии президентских выборах домохозяйка Светлана Тихановская напоминает украинскую героиню Надежду Савченко с той разницей, что ее психика не исковеркана, армией, войной и тюрьмой.

А так – общий типаж очень простого человека, которого обстоятельства выбросили на самый верх политической жизни своей страны. Представитель так называемого глубинного народа, который попав в чуждый мир искусственных идеологических правил, старается не дать себя обмануть.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Напомним, Светлана выдвинула свою кандидатуру вместо сидящего в СИЗО мужа, популярного блогера. Оказавшись единственным зарегистрированным альтернативным кандидатом, домохозяйка попала в цепкие руки профессиональных штабистов двух выброшенных из гонки экс-топ-менеджеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Теперь она использует их ресурсы, а они – ее образ простой белорусской женщины.

Раздавая направо и налево интервью (а берут их в основном прозападные и либеральные российские СМИ), Тихановская уже демонстрирует фирменный стиль, отвечая «наивными» вопросами на «принципиальные» вопросы журналистов – о белорусском языке, отношениях с Россией, Крыме. Она серьезно переспрашивает, действительно ли это так важно для людей, которые собираются ее поддержать.

Выбранная Тихановской или ее сложносочиненным штабом (формально это три штаба) тактика сводится к простой идее: народ устал от Лукашенко и хочет честных выборов. Их объявит Тихановская. Все просто.

Однако в пограничной стране-лимитрофе такая простота не работает. Нужно определиться. Прожженный ловкач Лукашенко мастерски ухитряется лавировать, то хамя России, то называя Москву «столицей Родины». Домохозяйка Тихановская пытается делать то же самое, но по-народному.

Под влиянием «старших товарищей» из штаба Бабарико, она заявляет о намерении вернуть через референдум конституцию 1994 года, в которой прописаны один государственный язык и националистическая символика. Но когда журналист «Европейского радио» уточняет этот вопрос, кандидатка разъясняет, что заставлять говорить людей по-белорусски нельзя. И вообще ее идеал – Ирландия, где все говорят по-английски, а на единственном государственном ирландском только поют народные песни.

Журналист-националист не унимается и предъявляет домохозяйке ее интервью либеральному «Эху Москвы», в котором она назвала Россию старшим братом. Тихановская отвечает с обескураживающею искренностью.

«Мне потом сказали, что так сейчас говорить не стоит, но, к сожалению, я же не политик. В СМИ, в телевизоре нам говорили «старший брат». Они же большая страна, мы страна поменьше. И у меня эта фраза в памяти всплыла – без всяких каких-то политических и других подтекстов. Это всего лишь фраза, которую я слышала в детстве и молодости. Я больше так делать не буду, если людям не нравится. Если вам так комфортней», – обещает Тихановская.

Широко цитировался ее ответ тому же «Европейскому радио» о Крыме, когда Светлана вслед за своим антагонистом Лукашенко повторила формулировку «юридически украинский, а фактически российский». И потом попросила не мучить ее уточнениями, потому что этот вопрос раскалывает общество, а война на Украине ее очень расстраивает.

Однако мало кто заметил, что в тот же день Тихановская дала интервью еще и польскому телеканалу «Белсат», где ей предъявили поездки ее мужа в Крым уже после воссоединения полуострова с Россией.

«Мне даже неприятно это комментировать, потому что они пишут, что Сергей нарушил закон Украины тем, что въехал в страну через Россию. Почему тогда он не был внесен в базу [«Миротворца»] много раньше, а именно сейчас это заинтересовало. Во-вторых, никто не имеет право принуждать человека ездить в ту или иную страну какими-то обходными путями. Если ему удобно было поехать через Россию, то он взял это и сделал. Поехал к своим друзьям в гости. Вообще мне не понравился этот выпад в СМИ. Если люди поверили Сергею, то они пропустят это мимо глаз», – сказала Тихановская.

Есть ощущение, что в данном случае права Тихановская, а не польский телеканал, который ухитрялся делать опросы с улиц Минска, в которых все «прохожие» дружно осуждали «аннексию». Точно так же прекраснодушием выглядят рассказы россиян о том, что в 2014 году все их знакомые белорусы поднимали тосты за возвращение Крыма. Скорее всего, граждане союзного государства, презрев чувства «братьев-украинцев», спокойно ездят в Крым, благо на мосту никто паспорта не переписывает.

Тем и ценна оказалась жена блогера для штабов Бабарико и Цепкало, что она говорит то же, что и простой народ, а не хипстеры, готовые променять простоватого Батьку-колхозника на глобалистски ориентированного управленца. Возможно даже, что выдвижение Тихановской сделает отстранение Лукашенко более вероятным, чем его противоборство с другим альтернативным кандидатом – шире будет электоральная поддержка.

Для российского наблюдателя Тихановская интересна тем, что именно благодаря ей можно попытаться догадаться об истинных настроениях граждан страны-союзника. Ведь лицемерные заявления Лукашенко и истеричные вопли змагарской оппозиции не отражают вокс попули, а объективной социологии в Белоруссии нет.

И здесь стоит обратить внимание на то, что сказала Светлана в интервью либеральной «Медузе» о перспективах Союзного государства.

«Я считаю, что Беларуси не нужно Союзное государство. Беларусь должна быть независимым самостоятельным государством. Нам нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо. Тогда не возникает и лишних соблазнов кого-то куда-то присоединять. Мы и так дружим, у нас множество связей — дружеских, родственных. Конечно, отношения должны быть хорошими, надо продолжать развивать экономические связи. Но все это должно быть на равных, в интересах обеих стран», – сказала Тихановская.

Если с такими лозунгами ей удастся победить, то это невеселый звоночек для России, свидетельствующий о том, что в белорусский «глубинный народ» идеи отказа от союза с нами «заходят». И это очень печально.

По ряду косвенных признаков и оговорок уже очевидно, что результатом победы Тихановской (через Майдан-Площу, конечно) станет назначение новым премьер-министром Белоруссии экс-банкира Виктора Бабарико. Этот человек выступает за выход страны из ОДКБ, пересмотр Союзного договора и белоруссизацию. При этом его продолжают называть «агентом Газпрома», что парадоксально только на первый взгляд.

Украинская народная героиня Савченко, как ни сопротивлялась манипуляциям политиков, оказалась в конце концов втянута в сомнительные авантюры и вновь загремела в тюрьму. Народная героиня Тихановская в лучшем случае даст себя использовать и вернется к семье. Но она уже подарила нам момент горькой истины – осознание того, что верных союзников у России нет.