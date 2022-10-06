Белорусская община намекает: Украина лишится Полесья

Новости Украины

Украина, как государство, созданное в рамках СССР дальше существовать не будет. Скорость ее распада на отдельные территории, которые, вероятно, вернутся в свои исторические границы, зависит от успехов в военной операции и стабильности в новых регионах РФ.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил председатель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все зависит от скорости окончания боевых действий на наших территориях. Их как можно скорее нужно очистить, как минимум создать буферную зону километров 100, не меньше, и дальше уже принимать решение: какие территории мы будем освобождать в дальнейшем, – отметил он. – Для людей самое важное – стабильность. Как только мы покажем, что эти территории стабильны, что мы сильны, что мы справедливы по отношению к новым территориям, к нам, я думаю, потянется огромный поток беженцев с той стороны Украины. Не просто так украинская власть закрыла единственный переход в Запорожской области, потому что люди начали массово возвращаться».

По словам общественника, НАТО уже высказало свою позицию по украинскому вопросу: принимать страну в альянс означает официально объявить третью мировую войну. А напрямую воевать с Россией ни США, ни Запад не хотят.

«Уверен, что сейчас позиция будет более жёсткая. Наше руководство и военное, и политическое сейчас подготовит и даст ответ, который абсолютно будет понятен всем и везде, это будет знак, который услышат – Украина существовать не будет, это однозначно. Какая перспектива дальнейшая, куда уйдут её территории – большой вопрос. Или это будет присоединение к соседним государствам, о чем уже говорят и проговариваются и западные политики, и не только западные. Политики из дружественных стран, которые граничат с Украиной, тоже, в принципе, не против, чтобы какую-то историческую часть вернуть родное Полесье. Здесь разные разговоры, разные перспективы. Давайте не будем забегать вперёд, выровняем фронт и вернёмся к большой геополитике, я думаю, буквально после нового года», – заключил Чегринец.

Глава Общественного совета Симферополя Александр Юрьев добавил, что оттеснение ВСУ с позиций вглубь страны начнется после прибытия на фронт мобилизованных резервистов.

«Думаю, что ответ будет жёсткий, – подчеркнул он. – Ни для кого не секрет, что прошла мобилизация, сейчас подготавливаются бойцы, они пройдут слаживание, и мы скоро увидим продвижение вперёд. Сейчас идёт перегруппировка войск, тактические отступления, войска отошли на более укреплённые рубежи. Подойдет подкрепление, и думаю, что мы выровняем и пойдём в наступление. И в ближайшее время мы увидим несколько областей, которые захотят пройти по пути референдума. Я ещё весной говорил: давайте вспомним все войны с Россией, чтобы мы проснулись и наваляли, нам надо сначала нормально надавать лещей».