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24.04.2021, Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Россия, Скандал
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Белорусская община возмущена: Портрет Лукашенко повесили в туалете в столице Крыма


В туалете кафе Симферополя BnB Boys повесили фото лидеров Белоруссии и КНДР. Руководители государств «наблюдают» за посетителями уборных прямо над унитазами, при этом администрация заведения отказывается снимать портреты, несмотря на просьбы посетителей.

Об этом в своем блоге сообщил крымский журналист Дмитрий Высота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знакомые прислали мне вот такое фото. Это туалет заведения общественного питания в Симферополе, по ул. Пролетарская, д. 3а. На пожелание посетителей убрать это отвечают отказом. Я в шоке. Что за херня происходит? На минуточку – Лукашенко президент братского народа. Ким Чен Ын признал Крым российским. Кого мы кормим? Кто хозяева заведения? Почему они так с близкими нам государствами? В Ялте, в их заведении эти места отведены Трампу и Меркель», – написал Высота.

«Наша организация инициирует проверку законности размещения данных фотографий. В целом будет проведена проверка на разжигание межнациональной вражды данным предприятием», – уже заявил глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее власти Белоруссии на предложение Чегринца о возобновлении авиасообщения с Крымом заявили об экономической нецелесообразности данного маршрута.

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