Белорусская оппозиционерка Колесникова порвала свой паспорт, лишь бы не ехать на Украину

08.09.2020, Москва, Елена Острякова

Пограничная служба Украины подтвердила, что двое членов белорусского оппозиционного координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли сегодня ночью границу с Белоруссией.

Об этом говорится на официальном сайте Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На пункте пропуска в Киевской области они прошли меры контроля и проследовали на территорию Украины. Мария Колесникова, о задержании которой сегодня сообщала Погранслужба Белоруссии контроль на украинской стороне не проходила.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опроверг версию белорусских властей о том, что оппозиционеры пытались незаконно прорваться через границу, поэтому Колесникова и была задержана.

«Добавлю от себя – это была не добровольная поездка!.. Марию Колесникова не смогли вывезти из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы остаться на территории Республики Беларусь. Всю ответственность за ее жизнь и здоровье несет лично Александр Лукашенко», – написал Геращенко в своем «фейсбуке».

Белорусские СМИ уточняют, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы остаться в стране. Ее адвокат Максим Знак считает, что таким образом оппозиционерка смогла разрушить планы власти.

«Я счастлив, что Маша переиграла все хитрые планы и вышла победителем из этой ситуации. Я не знаю, что произошло – но я охотно верю, что она разорвала паспорт или выскочила из машины… В любом случае у них не получилось. Сейчас они говорят, что Маша задержана – ОК, значит, ответственность за неё несёт наше государство. А с задержанием сейчас разберемся…

Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время – ведь вчера ее, получается, не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость», – написал Знак в своем «фейсбуке».