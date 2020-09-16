Белорусская оппозиция копирует прибалтийских русофобов – эксперт

16.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодня белорусские протестующие, пытающиеся совершить в своей стране госпереворот, задабривают Россию лживыми обещаниями о дружбе точно так же, как это делали страны Прибалтики 30 лет назад.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я занимаюсь прибалтийской тематикой уже 33 года и именно сейчас очень важно «перекинуть мостик» с Эстонии, Латвии, Литвы к другой постсоветской республике – Белоруссии. Почему это так важно: здесь, в докладе, написано несколько вещей о событиях 1987-1991 годов, о том, как всё начиналось в Эстонии, Латвии и Литве.

Как они говорили нам о том, что «наше в некоторой степени повышенное внимание к национальным аспектам истории является абсолютно естественным, и вы не переживайте, никаких вопросов с правами тех людей, которые приехали сюда после 1944-45 годов не будет. Никаких переписываний истории не будет, Великая Отечественная война – наша общая Победа, мы будем под разными флагами добрыми соседями, мы будем дружить и торговать». Это продолжалось с 1987 до 1991 года, и как-то летом, в августе, в один день эти разговоры резко прекратились.

Потом ещё на советско-эстонских и российско-эстонских переговорах, в которых участвовал и я, тоже предлагали этот тезис и продвигали его – «сейчас вы выведете войска, и начнётся новый этап нейтральной Эстонии, они будут добрым соседом для России». Потом, правда, «нейтральная» Эстония вошла в НАТО, а от нейтральности не осталось ровным счётом ничего, ибо антироссийская позиция Эстонии, Латвии и особенно Литвы выглядит так, что пугаются даже союзники этих стран по НАТО», – рассказал Межевич.

Также эксперт подчеркнул, что белорусская оппозиция решила пойти по пути Эстонии – сначала обещать дружбу с Россией, а потом перекраситься в заядлого русофоба.

«Почему я это всё вспоминаю? Потому что сегодняшние разговоры, которые мы слышим из Минска о том, что «всё хорошо, мы заменим красно-зелёный флаг на бело-красно-белый и дальше будем так же девятого мая возлагать цветы к мемориалу Брестской крепости, так же будет музей Великой Отечественной Войны под красным флагом, и мы его не будем переделывать в музей оккупации».

На самом деле, удивительно, но нам представители белорусской оппозиции рассказывают в буквальном смысле то, что я в этих же словах на этом же русском языке с немножко другим акцентом, слышал 30 лет назад», – заключил Николай Межевич.