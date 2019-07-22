Белорусская оппозиция ликует: «Батька» переиграл Путина

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин не смог добиться от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко уступок в плане интеграции двух стран.

Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский прозападный оппозиционный политобозреватель Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое главное: нет и намека на создание наднациональных органов и общего, союзного законодательства. Во всем мире именно это называют интеграцией. Центры принятия решений остаются в Минске и в Москве. То есть вопрос суверенитета вообще выведен за скобки. Паникерам можно выдыхать», – пишет Шрайбман.

Ссылаясь на интервью министров экономики обеих стран, он утверждает, что введение единой валюты Белоруссии и России отложено в долгий ящик, а унификация законодательств займет десятилетия, поскольку будет сабтироваться чиновниками с обеих сторон.

«Главная интрига на ближайшие полгода – хватит ли Москве этого слива идеи про глубокую интеграцию и подмены ее многолетним разговором в стиле «давайте унифицировать законы, ну плиз, парни». Если хватит, и Россия вернет какие-то из плюшек – значит Минск одержал самую значимую за много лет дипломатическую победу», – пишет Шрайбман.