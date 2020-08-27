Белорусская оппозиция назвала Росгвардию «вооружённой группировкой»

27.08.2020, Москва, Елена Острякова

Компания белорусских националистов, которая называет себя координационным советом оппозиции, осудила сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия окажет помощь Белоруссии в случае дестабилизации там обстановки.

Заявление координационного совета размещено на его сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества.

Поскольку Координационный Совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному Совету и т.п.

Координационный Совет не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении», – говорится в заявлении.