Белорусская оппозиция обвинила Киев в поддержке «режима Лукашенко» – и призвала к санкциям

Украина покупает белорусскую электроэнергию, вырабатываемую атомной станцией, которая может взорваться и снести Вильнюс.

Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявила главный редактор рупора прозападной белорусской оппозиции сайта «Хартии’97» Наталья Радина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальные экономические санкции ввели сегодня США, но, например, торговый оборот с ЕС за последний год вырос на 80 процентов, – рассказала Радина. – Необходимо ужесточать эти санкции. Необходимо, конечно же, потому что главный покупатель белорусских нефтепродуктов – это Украина и нефтяные биржи в Роттердаме и Бирмингеме».

При этом она выразила массу претензий в адрес Киева.

«По Украине хочется отметить, я уже не нахожу слов, как можно объяснить то, что сейчас демократическая Украина содержит диктатора Лукашенко. Это при том, что он уже объявил, что де-факто и де-юре Крым российский, и сказал, что в случае войны России с Украиной, он будет на стороне России. Но снова никакой жёсткой реакции со стороны украинского МИДа мы не услышали. По-прежнему проклятая неопределённость.

И при этом Украина сегодня закупает огромное количество белорусских нефтепродуктов, удобрений и электроэнергию. С той самой атомной станции, которая если взорвётся, то Вильнюса не будет. Мне кажется, что этот вопрос надо жёстко поднимать, потому что если Украина хочет быть демократической страной, то всё-таки она должна придерживаться определённых принципов», – возмущалась беломайданщица.