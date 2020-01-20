Белорусская оппозиция объявила о «нефтяной победе» Лукашенко над Кремлём

20.01.2020, Москва, Елена Острякова

Россия и Белоруссия достигли соглашения о методике компенсации за «грязную» нефть, которая поступала в нефтепровод «Дружба» в апреле прошлого года по вине российской «Транснефти».

Об этом сообщает БЕЛТА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Информацию подтверждают российские СМИ.

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», – приводятся слова представителя белорусского правительства.

В пресс-службе российского врио вице-премьера Дмитрия Козака эту информацию подтвердили.

«Компенсации возможны на условиях, максимально приближенных к аналогичным случаям», — пояснил официальный представитель и.о. вице-премьера РФ Илья Джус.

Он уточнил, что речь идет о взаимоотношениях двух коммерческих компаний. О размере компенсации говорить рано.

Сбежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич трактует эти сообщения как уступку России требованиям Белоруссии.

«Судя по всему, нервы у русских сдали первыми. Россия согласна компенсировать потери от поставок грязной нефти. Это было одним из условий белорусской стороны, которое позволяло нейтрализовать потери от повышения стоимости российской нефти (результат налогового манёвра)», – написал Тышкевич в своем телеграм-канале.

Он предполагает, что таким образом Россия сделала для Белоруссии невыгодными поиски ресурсов на рынках третьих стран.

Политолог предлагает не сдаваться и продолжать искать более дорогую нефть.

Отметим, что переговоры по компенсациям Минску за последствия аварии на нефтепроводе «Дружба» ни Лукашенко, ни Москва изначально никак не увязывали с российским налоговым маневром по нефти и, тем более, с ценами по газу.